За время пребывания Сержа Саркисяна в той должности было убито множество официальных ли – Никол Пашинян

27 октября 1999 года были обезглавлены парламент и правительство, сформированные в ходе выборов, итоги которых никто не ставил под сомнение. Об этом сегодня в парламенте заявил руководитель фракции Елк Никол Пашинян. По его словам, никто не сомневался в том, что парламент сформирован вотумом доверия народа. Предшествовавшие и последовавшие за этими выборы несут на себе бремя сомнений. «Хочу напомнить, что 27 октября 1999 года Серж Саркисян занимал пост главы Службы нацбезопасности, и в его прямые обязанности входила защита премьера, спикера и депутатов парламента. За время пребывания в этой должности в Армении было убито много официальных лиц. Я уж не говорю о том, что в предшествовавший 27 октября период, как потом выяснилось, правоохранительные органы обладали информацией о подготовке теракта. И Служба нацбезопасности не предприняла соответствующих мер», сказал он. Что касается расследования и судебного процесса, Никол Пашинян отметил, что по части организаторов теракта есть отделенная часть. То есть то, что были организаторы, входит в официальную версию. Но эта часть дела не расследуется должным образом. «Позвольте сказать, что пока у Сержа Саркисяна есть соответствующие рычаги, это дело не будет расследовано должным образом», отметил Пашинян.