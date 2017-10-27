26 октября, в 15-летнюю годовщину штурма «Норд-Оста», на площади перед Театральным центром на Дубровке собрались бывшие заложники и родственники погибших. Официально в списках погибших числится 130 человек, именно столько белых шаров отпустили в небо над Театральным центром. По другим данным, погибли 174 человека. 119 человек умерли в больнице, куда их доставили после штурма. Выжившие и родные погибших 15 лет судятся с государством, пытаясь узнать состав газа, который применялся при штурме. К тому же, до сих пор не названы имена ответственных за штурм, унесший так много жизней. Илья Шепелин — о тех, для кого 15 лет назад все только началось — и никак не закончится. Самый страшный теракт из жизни Москвы сегодня оказался не то что на обочине, а даже где-то за ней. Говорить о захваченных в заложники 916 зрителях мюзикла «Норд-Ост» не принято. На 15-летие трагедии не приехал никто из представителей власти. Дмитрий Миловидов — один из тех, благодаря кому властям сейчас неудобно приезжать раз в год к театральному центру и смотреть в глаза родственникам жертв и уцелевшим. На спектакле были обе его дочки. 12-летнюю террористы отпустили. А старшую, Нину, сочли достаточно взрослой, чтобы оставить погибать. Она оказалась среди тех, кто задохнулся: «В районных поликлиниках изымались карточки, по которым врачи-фальсификаторы пытались найти какие-то болезни хронические, на которые можно было бы списать гибель погибших», — рассказал мужчина. С тех пор у него нет одной дочери, но есть дело, которое он уже никогда не оставит. Он добивается правды о том, каким образом, блестящая операция по ликвидации террористов практически не включала в себя план спасения заложников. Дождь
«Нас пытались подкупить власти, конкретно назовем имя — Владимир Путин»: как Кремль заставляет забыть гибель людей на «Норд-Осте»
- Право - 27 Октября 2017, 12:37