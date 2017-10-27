Госдепартамент США в четверг, 26 октября, передал Конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции. В список включены крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" и другие. Перечень, подписанный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, не означает автоматическое распространение санкций на все попавшие в него компании, а является предложением ведомства по определению таких предприятий. Он может подвергаться изменениям и дополнениям. Включены в черный список и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ). Работа над определением круга российских граждан и организаций, которые подпадают под новые американские санкции, должна была быть завершена к 1 октября, однако Госдепартамент объявил о вынужденной задержке. "Это довольно сложно и может занять некоторое время", - пояснила тогда представитель ведомства. Законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа. В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.