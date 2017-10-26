Полицейские пришли в театр Джигарханяна по делу о краже паспорта

РИА Новости. Следственные действия в Театре под руководством Армена Джигарханяна проводятся по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "Столичной полицией в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 325 УК РФ, проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по месту работы заявителя", — сказал собеседник агентства. По его словам, расследование уголовного дела продолжается. Ранее 82-летний Джигарханян, который 10 октября поступил на лечение в 57-ю горбольницу Москвы (его состояние оценивалось как средней тяжести), заявил, что не готов простить свою супругу 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли. Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и намерена начать бракоразводный процесс, сообщила РИА Новости на прошлой неделе ее представитель Ирина Мазур.