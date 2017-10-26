Взрыв в Киеве, в котором ранен депутат Рады, квалифицировали как теракт

"Следствие по взрыву на Мицкевича передано СБУ. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ, а именно прокуратура г.Киев. Статья 258 УК - "террористический акт", - написал Шкиряк в "Фейсбуке". Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что депутат парламента от Радикальной партии Игорь Мосийчук получил тяжелые осколочные ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Киеве у здания телеканала "Эспрессо". "Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет", - написал он в "Фейсбуке". По словам пресс-секретаря Мосийчука Анны Сеник, у него был эфир на телеканале "Эспрессо". "Когда он выходил со своим охранником из здания, машина, которая была припаркована около входа на телеканал, взорвалась", - рассказала она в эфире телеканала "112 Украина". На сайте "Эспрессо" редакция подтвердила, что взрыв прогремел у здания телеканала. "По предварительным данным, со слов свидетелей, взорвался мопед/ скутер или какое-то взрывное устройство вблизи него", - сообщила редакция сайта. Позже Ляшко добавил, что 30-летний охранник Игоря Мосийчука Руслан от полученных ранений умер в больнице. "Он [Мосийчук] мне сказал, что охранник спас ему жизнь", - сказал Ляшко в эфире канала "112 Украина". Позже Олег Ляшко сообщил, что 30-летний охранник Игоря Мосийчука Руслан от полученных ранений умер в больнице.

"Он [Мосийчук] мне сказал, что охранник спас ему жизнь", - сказал Ляшко в эфире канала "112 Украина". На фотографиях с места событий виден обгоревший мотоцикл или скутер и поврежденные взрывом автомобили, припаркованные по соседству. Депутат Антон Геращенко написал в "Фейсбуке", что был взорван припаркованный у здания телеканала мотоцикл, мощность взрывного устройства составила не менее 1 кг в тротиловом эквиваленте. "Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет... Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире", - написал Геращенко в "Фейсбуке". Он предположил, что покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью. Мосийчук - депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко. Он стал известен после начала боевых действий в Донбассе в качестве заместителя командира батальона "Азов". В 2015 году в отношении Мосийчука возбудили уголовное дело. Его обвиняли в получении взятки. В частности, тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обнародовал видеозапись, на которой депутат назвал суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за необходимые депутатские запросы и обращения. Тогда парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. Однако Верховный суд Украины позже отменил это решение, найдя процедурные нарушения.