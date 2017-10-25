«Лаборатория Касперского» случайно скачала секретные документы АНБ

Засекреченные материалы, принадлежащие Агентству национальной безопасности (АНБ) США, попали к специалистам «Лаборатории Касперского» случайно, заявил Associated Press глава компании Евгений Касперский. Касперский утверждает, что файлы оказались у специалистов компании во время сбора информации о хакерской группировке Equation Group, которая якобы сотрудничала с АНБ. По словам бизнесмена, узнав о неожиданной находке, он потребовал немедленно удалить эти данные. О том, связывались ли сотрудники «Лаборатории» с представителями АНБ, Касперский не сообщил. Шпионский скандал вокруг крупнейшего российского производителя антивирусного софта разгорелся в начале осени. Тогда издание The Wall Street Journal (WSJ) опубликовало информацию о том, что российским киберпреступникам удалось завладеть данными АНБ с помощью антивируса, выпущенного «Лабораторией». В 2015 году хакеры якобы по заказу российских властей взломали личный компьютер подрядчика АНБ, снабженный софтом Касперского. Заявление основателя «Лаборатории» о случайном скачивании косвенно указывает на то, что взломанным подрядчиком были названы завербованные спецслужбами США участники хакерской банды. После разоблачения Касперского в западных СМИ американские госучреждения бойкотируютантивирусные продукты, разработанные «Лабораторией». В ближайшее время Евгению Касперскому предстоит дать показания в Конгрессе США и доказать непричастность компании к якобы заказанным правительством России шпионским атакам.