Медведев нашел для бывшего главы таможни место в Евразийском банке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В июле 2016 года Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС — после того, как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. Сам Бельянинов тогда заявил, что найденные у него деньги являются частными накоплениями. 28 июля Медведев подписал распоряжение об увольнении Бельянинова с поста главы ФТС и о назначении на эту должность Владимира Булавина. Как писал в августе 2016 года RNS со ссылкой на свои источники, Бельянинова уже тогда рассматривали в качестве кандидата на пост главы ЕАБР. После ухода в отставку экс-глава ФТС заявил, что надеется продолжить работу на госслужбе. В феврале 2017 года он подтвердил свои намерения. «Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все — могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству и, как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке», — утверждал Бельянинов. Во время «большой пресс-конференции» в декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что к Бельянинову нет никаких претензий, поскольку в отношении него не было возбуждено дела. «Всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — сказал глава государства. В тот же день стало известно, что Следственный комитет вернул Бельянинову изъятые в ходе обыска деньги и ценности на сумму около 100 млн руб. С февраля 2015 года пост главы Евразийского банка развития (ЕАБР) занимает Дмитрий Панкин.

