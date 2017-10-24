Жилое здание горит в Армавирской области Армении

Жилое здание площадью в 2400 кв. м горит в Армавирской области Армении. Как сообщает МЧС Армении, 22-го октября, в 22:19 поступило сообщение о пожаре в одном из зданий в селе Норапат. На место отправились пять боевых расчетов, а также группа реагирования на ЧС и оперативная группа. В 23:16 была объявлена третья степень сложности пожара, на место выехали еще три боевых расчета. Огонь удалось локализовать в 00:48. На тот момент огнем полностью были охвачены трехэтажное здание, в котором расположено10 квартир. По состоянию на 08:00 24-е октября работы по тушению пожара продолжаются.