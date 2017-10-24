С. Саргсян: оперативно выявить и конфисковать незаконно хранящееся оружие

Президент Армении Серж Саргсян сегодня выступил с речью на расширенном заседании коллегии Полиции РА, в которой обратился к ряду ключевых проблемы в системе правоохранительных органов. По словам главы государства, за последние месяцы поводом для обеспокоенности общественности Армении стали преступления, о которых многократно говорилось в СМИ, и у некоторых создалось такое впечатление, что данные преступления стали следствием, результатом неэффективного противодействия представителей правоохранительных органов преступности. «Уверен, что правоохранительные органы полностью контролируют оперативную ситуацию и нет никаких поводов для паники. Тем не менее, не могу не тревожиться на счет обеспокоенности наших граждан. Для меня лучшим критерием законности и правопорядка является мнение общественности», – отметил президент. С. Саргсян подчеркнул, что уже сегодня необходимо точно выявить все существующие проблемы и четко сформулировать дальнейшие планы. По его словам, одним из важнейших факторов предотвращения правонарушений является борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Результаты этой работы на самом деле далеки от положительной оценки. «Необходимо оперативно выявить и конфисковать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Примите это в качестве моего поручения и одной из главных задач на ближайшие месяцы. Но сказанное мной вовсе не означает, что необходимо устраивать повсеместные облавы и обыски, нарушать спокойствие граждан, нарушать их права. В подобных случаях будут применены жесткие меры. Речь идет об активизации оперативных работ, и вообще, считаю, что любые безрезультатные обыски должны стать предметом расследования, должны быть предприняты соответствующие меры», – сказал президент. Отметив чрезвычайную важность сотрудничества Полиции с другими правоохранительными органами, в том числе с органами нацбезопасности и следственными структурами, президент подчеркнул, что это обеспечит множество позитивных результатов, в том числе в такой сфере, как розыск, где необходимо предпринять скорейшие комплексные меры по исправлению ситуации. Президент отметил также важность обеспечения общественного порядка и безопасности, поскольку, по словам С. Саргсяна, ряд международных структур зафиксировали определенный регресс в этой сфере, в то время как некоторые соседние страны показали позитивный сдвиг. «В данном случае никаких оправданий, обоснований не принимаю. Не принимаю, когда говорят, мол, другие скрывают преступления, делают то да се. Это сказки, которые следует рассказывать детям», – сказал С. Саргсян, заявив, что Армения должна стремиться фиксировать исключительно прогресс в этом вопросе. Серж Саргсян отметил также важность обеспечения необходимой для общественной консолидации среды, подчеркнув при этом, что Полиция должна быть готова адекватно реагировать на разнородные явления и отличать явного правонарушителя от тех, кто добросовестно реализует свои конституционные права или выполняет профессиональны обязанности. «Пусть все зарубят у себя на носу – для достижения законной цели важно также соразмерное действие. Недопустимо неправомерное вмешательство властей в права и свободы, даже если цель справедливая», – заявил глава государства. С. Саргсян обратился также к деятельности Дорожной полиции, отметив, что реформа в этой сфере продолжает считаться им одной из приоритетных. Президент резко раскритиковал коррупционное, порою «наглое поведение» некоторых сотрудников Дорожной полиции, которые настолько уверены в своей безнаказанности, настолько потеряли чувство реальности, что даже не боятся зафиксированных на их формах камер видеонаблюдения. По словам президента, допускаемые в этой сфере злоупотребления должны быть сведены к минимуму и утвержденная в начале этого года «Концепция реформирования системы Дорожной полиции» в ближайшем будущем обеспечит значительный результат. «Нарушающий закон, коррумпированный полицейский – бич всей системы. Он омрачает результаты масштабной работы, препятствует полноценной реализации борьбы против коррупции в системе. Необходимы четкие шаги, убедительные для народа Армении, которому призвана служить Полиция. Вы должны четко доказать, что полицейские будут куда более бдительными, добросовестными, подготовленными и дисциплинированными. Мы можем этого достичь и должны достичь», – сказал С. Саргсян.