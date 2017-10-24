Полиция Армении: за три дня зарегистрировано 24 ДТП, трое погибших

  • Lragir.am
  • Право - 24 Октября 2017, 05:34
По данным оперативной сводки Полиции Армении, из 24 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период с 20 по 23 октября, раскрыто 22.

Раскрыто также 11 случаев кражи, 14 случаев мошенничества, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, браконьерства и злоупотребления должностными полномочиями, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков и 2 случая изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 14 случаев кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 3 человека погибли, 44 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

Самое читаемое