В Армении российский военный застрелил сослуживца

В Армении российский военный непроизвольно застрелил из автомата сослуживца, а затем покончил с собой, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Южный военный округ.

Военный-контрактник «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата» при сдаче оружия после проведения занятий на полигоне Алагяз. Пуля попала в другого военнного по контракту и смертельно ранила его.

Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, военный покончил с собой.

Ранее, 23 октября, в Чечне старший лейтенант Росвагрдии убил четырех сослуживцев. Источники «Коммерсанта» рассказали, что он сделал это после того, как узнал о своем увольнении.

По данным газеты, военный решил разобраться с офицером, который подал соответствующее ходатайство. По словам источника, он выпил и направился к нему. Дорогу лейтенанту преградил командир взвода. Военный застрелил его, а после этого открыл стрельбу по рядовым солдатам, прибежавшим на звук выстрела. Нападавший пытался скрыться, однако при попытке бегства его убили бойцы Росгвардии. Об этом сообщает