19-летний военнослужащий погиб в результате ДТП в Армении

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Армении ведется расследование для установления обстоятельств ДТП, ставшего причиной смерти 19-летнего юноши. Об этом сообщается на официальном сайте СК Армении."По предварительным данным, 23 октября 2017 года, около 08:00 автомобиль марки “УАЗ”, за рулем которого находился солдат-срочник N-ской воинской части Министерства обороны Армении, рядовой Геворк Самвелочич Ханамирян, на участке трассы Ехегнадзор-Агаракадзор, более известном как “Грав”, съехал с проезжей части дороги и скатился с 27-метровой высоты в ущелье", - говорится в сообщении.В результате аварии Ханамирян и пассажир – Тигран Самвелович Саркисян – с травмами были госпитализированы в медцентр Ехегнадзора, где Г. Ханамирян скончался. У Т. Саркисяна диагностировали перелом запястья руки со смещением.Во время ДТП военнослужащий Г. Ханамирян находился в отпуске для участия сегодня в похоронах деда.