После попытки путча Турция добивается от Германии выдачи 81 человека

После неудавшегося путча в июле 2016 года Турция подала в Германию 81 запрос о высылке предполагаемых преступников. Об этом говорится в ответе федерального министерства юстиции на запрос фракции "левых" в бундестаге, сообщает в понедельник, 23 октября, агентство dpa. При это неизвестно, сколько запросов турецких властей связаны с подозрениями в терроризме. Турция обвиняет Германию в том, что она укрывает тысячи турецких граждан, подозреваемых Анкарой в терроризме. "Германии переданы 4500 досье, касающихся сторонников Рабочей партии Курдистана. И ни по одному из них мы не получили ответа", - заявил на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, то же самое можно сказать о сторонниках движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых турецкие власти считают террористами и обвиняют в организации путча. В феврале текущего года министерство внутренних дел ФРГ опубликовало статистику за 2016 год. Тогда из 60 запросов о депортации только в восьми случаях речь шла о делах, связанных с терроризмом. Подавляющее большинство запросов были связаны с уголовными преступлениями. Сколько из них были удовлетворены немецкими властями, не сообщается.