Военнослужащего Арама Хачатряна убили: есть задержанный

По делу 19-летнего Арама Хачатряна, который, согласно предварительным данным, в результате нарушения правил использования оружия в Арцахе 20 октября получил смертельное огнестрельное ранение, есть задержанный. Об этом Новости Армении –NEWS.am сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении. В результате следственных действий, предпринятых в третьем гарнизонном следственном отделе, выяснился ряд обстоятельств существенного значения относительно смерти военнослужащего срочной службы Арама Хачатряна (1998 г.р.). Военнослужащий получил огнестрельное ранение в правое плечо 20.10.2017 г. примерно в12:40 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей. По дороге в военный госпиталь Арам Хачатрян скончался. В результате предпринятых следственных действий приобретены достаточные факты относительно того, что военнослужащего убили. Уже выяснена личность лица, совершившего преступление. По подозрению в совершении убийства задержан военнослужащий срочной службы той же воинской части, младший сержант. Предварительное расследование продолжается.