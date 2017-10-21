Военнослужащего Арама Хачатряна убили: есть задержанный

  • Lragir.am
  • Право - 21 Октября 2017, 16:27
По делу 19-летнего Арама Хачатряна, который, согласно предварительным данным, в результате нарушения правил использования оружия  в Арцахе 20 октября  получил смертельное огнестрельное ранение, есть задержанный. Об этом Новости Армении –NEWS.am сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

В результате следственных действий, предпринятых в третьем гарнизонном следственном отделе, выяснился ряд обстоятельств существенного значения относительно смерти военнослужащего срочной службы  Арама  Хачатряна (1998 г.р.).

Военнослужащий получил огнестрельное ранение в правое плечо 20.10.2017 г. примерно в12:40 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей. По дороге в военный госпиталь Арам Хачатрян скончался.

В  результате предпринятых следственных действий приобретены достаточные факты относительно того, что военнослужащего убили. Уже выяснена личность  лица, совершившего преступление. По подозрению в совершении убийства задержан военнослужащий срочной службы той же воинской части, младший сержант. Предварительное расследование продолжается.

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