Криминальная разборка в российском Армавире: Армяне расстреляли армян

В российском городе Армавир произошла криминальная разборка. По предварительным данным, участниками ее стали представители армянской общины. Как сообщает «Комсомольская правда - Кубань», инцидент произошел около девяти вечера 19 октября возле Ледового дворца в Армавире. Двое мужчин 42 и 43 лет внезапно открыли огонь по компании молодых людей. Мужчины прыгнули в белый Hyundai Solaris и умчались с места происшествия. По одной из неофициальных версий, стрелявший - разорившийся местный бизнесмен, который таким образом пытался решить свои проблемы. По версии следствия, вечером 19 октября подозреваемые прибыли в помещение нефункционировавшего кафе, где произвели не менее пяти выстрелов из оружия в находившихся там трех мужчин, после чего скрылись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. Пока доподлинно неизвестно, как развивались события тем трагическим вечером, но итог разборок ужасающий: 27-летний Мисак скончался на месте от пулевого ранения в голову, 28-летний Руслан умер в больнице от пули, попавшей в заднюю поверхность грудной клетки. Третьего пострадавшего - 38-летнего Руслана - с простреленным коленом, врачи прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Всего, по словам следователей, в молодых людей было выпущено не менее пяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек группой лиц», - говорят в следственном комитете. - Подозреваемые объявлены в розыск, проводятся мероприятия по установлению их места нахождения. В городе объявлен план «Перехват». «Разыскиваются Елизарьянц Сергей Сагакович 1975 года рождения и Есаян Гагик Генрикович 1974 года рождения. При задержании соблюдать меры предосторожности. Преступники вооружены», - гласит текст ориентировки, сообщает news.am.