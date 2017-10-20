Какое сотрудничество может быть между Следственными комитетами Армении, России и Беларуси?

Президент Республики Армения Серж Саргсян 18 октября принял председателей следственных комитетов России и Беларуси Александра Бастрыкина и Ивана Носкевича.

Согласно официальному сообщению пресс-службы президента, главы СК РФ и Беларуси прибыли в Ереван для участия в заседании совместной коллегии следственных комитетов Армении, России и Беларуси.

Саргсян, согласно сообщению, подчеркнул важность тесного и ежедневного сотрудничества между правоохранительными органами, подчеркнув, что Армения поощряет тесные профессиональные контакты и обмен опытом между государственными структурами стран-партнеров в различных сферах.

По иронии судьбы или по чистой случайности в тот же день стало известно, что в российской тюрьме умер армянский филантроп Левон Айрапетян, против которого в России с 2014 года возбуждались довольно подозрительные уголовные дела. Несмотря на все аргументы стороны защиты относительно того, что у Айрапетяна серьезные проблемы со здоровьем, его, тем не менее, продолжали держать в тюрьме, тем самым фактически способствуя несвоевременной гибели благодетеля.

Уголовное преследование против Левона Айрапетяна в России имело место во время пребывания в должности того же Александра Бастрыкина . Именно Следственный комитет РФ выдвинул обвинения Айрапетяну, которые не были полностью подтверждены. Таким образом, в день смерти Айрапетяна в Ереване Серж Саргсян принял и говорил о сотрудничестве с должностным лицом, непосредственно связанным со смертью Айрапетяна.

Еще не забыто дело известного блогера Александра Лапшина, который был арестован в Беларуси в декабре прошлого года, а затем экстрадирован в Азербайджан. Несмотря на международную негативную реакцию, что экстрадиция Лапшина в Азербайджан недопустима, тем не менее, белорусские правоохранительные органы осуществили экстрадицию. Блогера, которого Азербайджан обвиняет в посещении Арцаха и якобы в незаконном пересечении азербайджанской границы, в течение нескольких месяцев держали в бакинской тюрьме. Серж Саргсян фактически встретился в Ереване с человеком, кто ответственен за экстрадицию Лапшина.

В соответствии с этим, возникает вопрос – о каком сотрудничестве Саргсян говорил с Бастрыкиным и Носкевичем? Может о гибели очередного армянского общественного деятеля в российских тюрьмах, или экстрадиции очередного блогера в Азербайджан? Этот вопрос не возник бы, если в официальном сообщении упоминалось бы, что эти болезненные темы хоть каким-то образом были подняты. Однако подобный упоминаний нет.

Совместная коллегия Следственных комитетов Армении, России и Белоруссии, признаться, довольно странная платформа. Если это касается сотрудничества в рамках СНГ, то где остальные страны, скажем, Туркменистан или Узбекистан?

Если платформа в рамках ЕАЭС, то где Казахстан и Кыргызстан? И если в рамках ОДКБ, то почему не видно Таджикистан?

Россия и Беларусь, помимо вышеупомянутых евразийских интеграционных программ, имеют уникальный формат двустороннего сотрудничества, который называется «союзное государство» . Армения не является членом этого союза. Более того, этот союз не действует как отдельный субъект внешней политики, поэтому формат Армения и союзное государство Россия-Беларусь невозможен.

Тем не менее, отметим, что документы между армянскими, российскими и белорусскими следственными комитетами были подписаны в формате Армения-Россия и Армения-Беларусь. Возникает также и другой вопрос: почему Саргсян встречается с СК именно этих стран и ведет переговоры о сотрудничестве, которое на самом деле не действует и не дает результатов в вопросах, связанных с армянскими интересами?