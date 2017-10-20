Какое сотрудничество может быть между Следственными комитетами Армении, России и Беларуси?

Президент Республики Армения Серж Саргсян 18 октября принял председателей следственных комитетов России и Беларуси Александра Бастрыкина и Ивана Носкевича. Согласно официальному сообщению пресс-службы президента, главы СК РФ и Беларуси прибыли в Ереван для участия в заседании совместной коллегии следственных комитетов Армении, России и Беларуси. Саргсян, согласно сообщению, подчеркнул важность тесного и ежедневного сотрудничества между правоохранительными органами, подчеркнув, что Армения поощряет тесные профессиональные контакты и обмен опытом между государственными структурами стран-партнеров в различных сферах. Какое сотрудничество? По иронии судьбы или по чистой случайности в тот же день стало известно, что в российской тюрьме умер армянский филантроп Левон Айрапетян, против которого в России с 2014 года возбуждались довольно подозрительные уголовные дела. Несмотря на все аргументы стороны защиты относительно того, что у Айрапетяна серьезные проблемы со здоровьем, его, тем не менее, продолжали держать в тюрьме, тем самым фактически способствуя несвоевременной гибели благодетеля. Уголовное преследование против Левона Айрапетяна в России имело место во время пребывания в должности того же Александра Бастрыкина. Именно Следственный комитет РФ выдвинул обвинения Айрапетяну, которые не были полностью подтверждены. Таким образом, в день смерти Айрапетяна в Ереване Серж Саргсян принял и говорил о сотрудничестве с должностным лицом, непосредственно связанным со смертью Айрапетяна. Еще не забыто дело известного блогера Александра Лапшина, который был арестован в Беларуси в декабре прошлого года, а затем экстрадирован в Азербайджан. Несмотря на международную негативную реакцию, что экстрадиция Лапшина в Азербайджан недопустима, тем не менее, белорусские правоохранительные органы осуществили экстрадицию. Блогера, которого Азербайджан обвиняет в посещении Арцаха и якобы в незаконном пересечении азербайджанской границы, в течение нескольких месяцев держали в бакинской тюрьме. Серж Саргсян фактически встретился в Ереване с человеком, кто ответственен за экстрадицию Лапшина. В соответствии с этим, возникает вопрос – о каком сотрудничестве Саргсян говорил с Бастрыкиным и Носкевичем? Может о гибели очередного армянского общественного деятеля в российских тюрьмах, или экстрадиции очередного блогера в Азербайджан? Этот вопрос не возник бы, если в официальном сообщении упоминалось бы, что эти болезненные темы хоть каким-то образом были подняты. Однако подобный упоминаний нет. Какой это формат? Совместная коллегия Следственных комитетов Армении, России и Белоруссии, признаться, довольно странная платформа. Если это касается сотрудничества в рамках СНГ, то где остальные страны, скажем, Туркменистан или Узбекистан? Если платформа в рамках ЕАЭС, то где Казахстан и Кыргызстан? И если в рамках ОДКБ, то почему не видно Таджикистан? Россия и Беларусь, помимо вышеупомянутых евразийских интеграционных программ, имеют уникальный формат двустороннего сотрудничества, который называется «союзное государство». Армения не является членом этого союза. Более того, этот союз не действует как отдельный субъект внешней политики, поэтому формат Армения и союзное государство Россия-Беларусь невозможен. Тем не менее, отметим, что документы между армянскими, российскими и белорусскими следственными комитетами были подписаны в формате Армения-Россия и Армения-Беларусь. Возникает также и другой вопрос: почему Саргсян встречается с СК именно этих стран и ведет переговоры о сотрудничестве, которое на самом деле не действует и не дает результатов в вопросах, связанных с армянскими интересами?
Какое сотрудничество может быть между Следственными комитетами Армении, России и Беларуси?
- Право - 20 Октября 2017, 18:02