«Фактически, его убили»: адвокат и родственники Левона Айрапетяна намерены подать в суд

Родственники известного армянского мецената, предпринимателя и директора издательского дома «Собеседник» Левона Айрапетяна, который скончался в колонии, не согласны на посмертное прекращение уголовного дела в его отношении. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Давид Хечан.

«Родственники не будут соглашаться на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, речь о прекращении дела в связи со смертью обвиняемого быть не может. И я, и родственники настроены на то, чтобы довести дело до конца», – сказал адвокат.

Хечан отметил, что Айрапетяна, согласно армянским традициям, должны похоронить через три дня после смерти. Тело покойного колония должна выдать родственникам.

«Фактически, его убили», – заявил адвокат. Он считает арест и содержание в колонии своего подзащитного незаконными, напоминая, что ни по одному уголовному делу тот себя виновным не признал.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха) Артак Бегларян заявлял, что Левона Айрапетян скончался от рака. В УФСИН со своей стороны подтвердили, что Айрапетян хронически болел и состоял на диспансерном учете, ему проводили исследования, консультировали врачи.

Президент Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 18 октября направил телеграмму соболезнования семье Левона Айрапетяна.

В телеграмме, текст которой приводит пресс-сллужба главы НКР, говорится:

"С чувством глубокого прискорбия восприняли в Арцахе весть о кончине известного армянского предпринимателя, большого патриота и благотворителя, преданного сына нашего народа Левона Гургеновича Айрапетяна.

Левон Айрапетян стоял у истоков становления Республики Арцах, делал все возможное для обустройства и процветания Родины, улучшения жизненных условий и повышения жизненного уровня родного народа. При его содействии в Арцахе были реализованы масштабные программы в разных отраслях экономики, реконструирован монастырский комплекс Гандзасар.

Государство высоко оценило вклад Левона Айрапетяна в дело развития Арцаха. За заслуги перед Родиной он награжден орденом «Месроп Маштоц» и медалью "Благодарность".

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнование всем родным и близким, соотечественникам и друзьям покойного и желаю всем терпения и силы духа. Светлая память о Левоне Айрапетяне навсегда сохранится в памяти поколений".