Представители аппарата омбудсмена Армении совершили необъявленный визит в УИУ «Нубарашен». Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в офисе Защитника прав человека Армении, представители аппарата омбудсмена пообщались тет-а-тет с Нерсесом Погосяном, объявившим голодовку, изучили соответствующие медицинские документы и условия содержания. Во время беседы Погосян сообщил о том, что у него есть проблемы со здоровьем: головные боли, а также боли в желудке и почках. Представители аппарата Защитника прав человека обсудили состояние последнего и с медперсоналом УИУ. В ходе визита вновь было констатировано, что Погосян продолжает отказываться от медпомощи. Отметим, что сам арестованный представил спорные вопросы, связанные с судебным расследованием по его уголовному делу, которые выходят за рамки полномочий Защитника прав человека. Аппарат омбудсмена Армении находится на постоянной связи с адвокатом Нерсеса Погосяна Араиком Папикяном, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Представители омбудсмена Армении посетили Нерсеса Погосяна, объявившего голодовку
- Право - 19 Октября 2017, 08:20