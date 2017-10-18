Суд в Москве арестовал таксиста Ваагна Карапетяна, обвиняемого в отравлениях пассажиров

Останкинский суд Москвы во вторник санкционировал арест занимающегося частным извозом таксиста, уроженца Республики Армения Ваагна Карапетяна, обвиняемого в отравлении пассажиров. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, мера пресечения обвиняемому судом избрана на 1,5 месяца. "Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Карапетяну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 ноября", - огласила судья Ирина Шалашова. Как передает ТАСС, Карапетян обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и по пункту "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Санкцией каждой из статей ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В ходе заседания следователь настаивала на аресте в связи с тем, что Карапетян обвиняется в особо тяжких преступлениях. Сам обвиняемый на избрании ареста заявил, что вину в инкриминируемых преступлениях признает, однако попросил о домашнем аресте. "Мой подзащитный сделал чистосердечное признание, а также дал признательные показания полностью", - сказал защитник, также попросив домашний арест. Дело в отношении Карапетяна было возбуждено 30 июня по факту смерти радиоведущего Артура Битова; срок следствия по делу установлен до 30 ноября; Карапетян из места проживания скрылся и 16 октября был задержан, следует из постановления об избрании ареста. Как сообщила ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи обнаружили 100 наручных часов у задержанного по подозрению в отравлениях пассажиров таксиста. "В рамках расследования дела следователи СК России провели обыски по месту жительства задержанного, в ходе которых изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов", - сообщила она. По ее словам, утром 9 апреля вблизи проезжей части по улице Двинцева было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. Согласно экспертизе, потерпевший умер от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. По подозрению в убийстве задержан 29-летний таксист, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111, ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем"). "По данным следствия, с 2015 года мужчина оказывал услуги частного извоза и под разными предлогами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял психотропные вещества после чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им ценное имущество", - добавила Иванова.