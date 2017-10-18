Сын взорванной на Мальте журналистки обрушился на власти страны

Сын мальтийской журналистки, погибшей в результате взрыва автомобиля, обвинил в произошедшем власти Мальты, которую он назвал мафиозным государством. 53-летняя журналист-расследователь Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва, уничтожившего ее автомобиль вскоре после того, как она покинула свой дом в районе Биднижа, возле города Мост в северной части острова. Журналистка была известна своим блогом, где она публиковала расследования случаев коррупции с участием высших должностных лиц Мальты. "Моя мать была преднамеренно убита из-за того, что она встала на пути между верховенством закона и теми, кто пытался его нарушить", - заявил сын погибшей Мэтью Каруана Галиция, который находился недалеко от места трагедии. В своем пространном посте в "Фейсбуке", опубликованном спустя несколько часов после того, как Мэтью отчанно пытался вытащить мать из горящего автомобиля, он обвинил мальтийскую полицию в некомпетентности, а органы власти - в безнаказанности. "Когда государственные структуры становятся недееспособными, журналист зачастую оказывается единственным человеком, способным воззвать к законности", - добавил Мэтью Каруана Галиция, который также работает журналистом. Он также раскритиковал попытки властей страны представить Мальту на международной арене как либеральное западное государство. За последние пять лет лейбористское правительство Мальты провело масштабные изменения в законодательстве о социальных и сексуальных правах, что заставило говорить о ней как о лидирующей стране в Европе в отстаивании интересов сексуальных меньшинств. "Да, вот до чего мы докатились: мафиозное государство, в котором можно изменить свою гендерную принадлежность на идентификационной карте (слава Богу за это!), но где тебя разорвут на куски за отстаивание базовых прав и свобод", - написал он. Представитель правительства Мальты Курт Фаруджа отверг обвинения в государственной безответственности и пообещал провести серьезное и тщательное расследование. Премьер-министр Мальты и лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция в начале этго года обвинила в коррупции, сказал, что безоговорочно осуждает это варварское нападение на человека и свободу мысли. Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР. "Панамские документы" Дафна Каруана Галиция была ярым критиком правительства, а ее расследования о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами", послужили толчком к проведению досрочных парламентских выборов в 2016 году. Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году "панамских документов" фирмы Mossack Fonseca немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската. Согласно этим документам, жена Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Премьер и его супруга отрицают, что совершали какие бы то ни было противоправные действия. Несмотря на обвинения, премьер-министр Джозеф Мускат одержал победу на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с "панамскими документами". В своем популярном блоге (собиравшем до 400 тысяч просмотров в день) Каруана также обрушивалась с критикой на политиков из оппозиционного лагеря, назвав в своем последнем посте политическую ситуацию в стране безнадежной.