Армянского предпринимателя в Ужгороде убил бывший бизнес-партнер

Убитый в Ужгороде гендиректор фирмы «Апаран» Андраник Никогосян был известным и уважаемым в городе предпринимателем, пишет Depo.Закарпатье. Никогосян был представителем Союза армян Украины в Закарпатской области, поддерживал армянскую общину в городе, активно участвовал в спортивных мероприятиях в качестве мецената. Но еще больший шок вызвала информация об убийце Никогосяна – предпринимателя убил его многолетний бизнес-партнер и друг Вардан Товмасян, которого тоже хорошо знают в Ужгороде. Он не скрывался, правоохранители задержали его на месте преступления. Андраник Никогосян на Закарпатье переехал в 1990-х годах. Как неоднократно отмечал в интервью для местных СМИ, Закарпатье ему пришлось по душе из-за мультикультурности, уважительного отношения друг к другу между людьми разных национальностей, которые здесь проживают. Никогосян родом из армянского городка Апаран, именно так впоследствии он и назовет свое предприятие. Активно занимался спортом, был мастером спорта СССР по боксу, участником сборной СССР, побеждал на всесоюзных соревнованиях, был призером Европы и тому подобное. В 28 лет завершил спортивную карьеру и начал заниматься предпринимательской деятельностью – стал генеральным директором предприятия общественного питания. Жил во многих городах, в том числе несколько лет и в Москве. После переезда в Ужгород и знакомства с Товмасяном Варданом начал заниматься обувным бизнесом. Впоследствии предприятие вышло на зарубежный рынок и стало изготавливать элементы обуви для известных мировых брендов. Никогосян был активным членом армянской общины в Ужгороде. Благодаря, в том числе, и его стараниям, в городе была открыта армянская воскресная школа, установлен памятный знак к 100-летию Геноцида армян. В то же время, Никогосян подчеркивал, что будет помогать Украине в сложные времена. Что стало причиной ужасного убийства – неизвестно. Говорят, что после раздела бизнеса между бывшими бизнес-партнерами возникли споры из-за денег. Якобы Вардан задолжал деньги Никогосяну. В сети ужгородцы выдвигают и другие версии, и до сих пор не могут поверить в поступок Вардана – о нем в основном говорят как о взвешенном и благоразумном человеке. Как сообщили в полиции, задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает news.am.