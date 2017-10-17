ЕС отказал Молдове в деньгах на реформу юстиции

RFI «ЕС внимательно следил за выполнением реформ и отметил, что власти Республики Молдова показали недостаточно решимости для внедрения реформ в области юстиции в 2014 и 2015 годы. [...] Достигнутый прогресс был недостаточным», — говорится в коммюнике дипломатического представительства ЕС в Молдове. «Это значит, что власти Молдовы не выполнили условия ЕС, чтобы получить последний финансовый транш в размере 28 миллионов евро», — также говорится в коммюнике. Это не все деньги, которых может лишиться Молдова. В режим ожидания ЕС перевел бюджетную поддержку еще в четырех сферах. В диппредставительстве ЕС уточнили — сроки выплат сообщат позже. Реакция министерства юстиции последовала не сразу. Через сутки в коммюнике ведомства сообщалось, что «бюджетная поддержка ЕС на реформу юстиции была приостановлена еще в 2015 году». При этом в министерстве юстиции ожидают, что «вину за ошибки 2014 и первой половине 2015 года» возьмет на себя Либерально-демократическая партия, которая возглавляла минюст в этот период. Глава фракции ЛДПМ в парламенте Молдовы Тудор Делиу отметил, что решение ЕС нужно читать между строк. Тудор Делиу: «Я слышал, что они пытаются взвалить на кого-то вину. Хочу напомнить, что в период, когда в министерстве юстиции работали люди от ЛДПМ, было сделано почти все, что предусматривала стратегия реформы юстиции. Если мы прочтем между строк то, что сказали нам европейские партнеры, дело не только в принятии законов, но и в их внедрении. У нас много хороших принятых законов, но, к сожалению, их применение на нуле». В комментарии для RFI глава правозащитной организации Promo-Lex Ион Маноле назвал решение ЕС отрезвляющим. Ион Маноле: «Я думаю, что это хороший холодный душ. Это ясный сигнал Кишиневу и гражданам Республики Молдовы о том, что так дело не пойдет, что наши европейские партнеры понимают и правильно оценивают все, что происходит, и они не согласны с тем, как проводятся реформы. В последние годы Молдова получала огромные суммы на реформы. Наши граждане получили больше, чем могли думать до 2009 года. Естественно, у наших европейских партнеров есть ожидания. К сожалению, не все ожидания мы оправдали. Из лидера Восточного партнерства Молдова превратилась пусть не в аутсайдера, но она уступила это лидерство Грузии и в какой-то степени Украине». В качестве примера отсутствия существенного прогресса в реформировании сектора юстиции Ион Маноле привел «дело Брэгуцэ», когда 32-летний Андрей Брэгуцэ в результате цепи системных ошибок попал не в психиатрическую больницу, а в СИЗО, где скончался спустя 11 дней. Ион Маноле: «Дело в том, что мы не увидели тех результатов, которые ожидали от реформы системы правосудия. В большинстве случаев деньги ЕС были использованы для того, чтобы сделать ремонт зданий, купить новую, хорошую технику для тех, кто работает в этой системе. Это неплохо, но когда ты расходуешь деньги только на свои нужды и не меняешь систему — кстати, „дело Брэгуцэ“ показывает еще раз, что цепь событий не смогла предотвратить трагедию — для нас, граждан, это четкий сигнал. Евросоюз, как наш партнер, хочет помогать, но не согласен это делать без реальных результатов». По оценке Promo-Lex, прогресс в секторе юстиции Молдовы все же есть, однако он недостаточный. Ион Маноле: «Мы не можем сказать, что все плохо. Естественно, есть хорошие результаты, но потому, что у нас были большие ожидания и огромная поддержка наших европейских партнеров, не только финансовая, естественно, мы недовольны этими результатами. Мы хотим реальных результатов, и быстрее, потому что то, что у нас есть спустя восемь лет этих процессов, это очень мало. Такими темпами нам нужно еще 80 лет на то, чтобы изменить положение дел в Молдове и выйти на результаты, которые есть в цивилизованных странах». Остается добавить, в конце прошлой недели, 13 октября, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Адриан Канду провели совместное заседание для синхронизации работы, чтобы получить внешнее финансирование. «Наша задача — убедиться в действенности принятых законов и выполнить Дорожную карту приоритетных реформ, а также совместный законодательный план внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС», — заявил спикер на пресс-конференции по итогу встречи. Премьер-министр, со своей стороны, в очередной раз опроверг мнения о том, что Молдова не получит 100 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. По его словам, для получения финансирования Молдова обязана выполнить 28 условий.