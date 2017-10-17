Страсбург отказался признать дело братьев Навальных политическим

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями. В то же время суд не нашел доказательств того, что дело было политически мотивированным. Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро. В решении поясняется, что суд признал обоснованными претензии заявителей к ходу процесса и признал нарушенным их право на честный и беспристрастный суд. Кроме того, Страсбургский суд счел, что российские власти нарушили и статью о рнаказании исключительно на основании закона. По ней никто не может быть осужден за действие, которое на момент его совершения не считалось преступлением согласно действующим в стране законам. В то же время суд признал неприемлемой жалобу братьев Навальных в той части, где они просили признать дело политическим, ссылаясь на статью 18 европейской конвенции о правах человека, которая запрещает применять разрешенные конвенцией ограничения прав человека в политических целях. Российское министерство юстиции уже выразило недовольство решением ЕСПЧ и не исключило, что обжалует его в Большой палате Страсбургского суда. По мнению ведомства, никаких процессуальных нарушений во время суда над Навальными не было. В свою очередь защита братьев Навальных заявила, что на основании решения ЕСПЧ планирует добиваться прекращения дела в их отношении и освобождения Олега Навального из колонии. Дело "Ив Роше" В конце 2014 года суд признал братьев Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств по делу "Ив Роше". Оба получили по три с половиной года, но Алексей Навальный был приговорен к условному сроку, а Олег Навальный - к реальному. Братья отрицали выдвинутые против них обвинения и заявляли, что дело сфальсифицировано и является преследованием за оппозиционную и антикоррупционную деятельность Алексея Навального. После того как российские суды отказались удовлетворить их жалобы на приговор, они обратились в ЕСПЧ. Олег Навальный отбывает наказание в орловской колонии, неоднократно его помещали в штрафной изолятор. Он дважды подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но оба раза суд отказывался отпустить его. О том, что ЕСПЧ принял жалобу братьев Алексея и Олега Навальных к рассмотрению, стало известно 15 марта 2016 года. Заявители утверждали, что российские власти нарушили их право на справедливое судебное разбирательство. Дело "Кировлеса" Оппозиционер Алексей Навальный также был дважды осужден по делу "Кировлеса". В феврале 2016 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Алексея Навального на то дело и присудил ему компенсацию за незаконное уголовное преследование по "делу Кировлеса". Однако после повторного рассмотрения дела "Кировлеса" в российском суде Навальный снова был приговорен к точно тому же наказанию - пяти годам лишения свободы условно. Сам он все обвинения отвергает и называет свое уголовное преследование политически мотивированным Российские власти настаивают на том, что из-за судимости по делу "Кировлеса" Алексей Навальный не сможет в 2018 году баллотироваться в президенты, так как закон о выборах президента запрещает выдвигаться людям, имеющим непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. Именно к таким преступлениям относится хищение или растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), в которых Алексея Навального признали виновным по делу "Кировлеса". Статьи из дела "Ив Роше" ни к тяжким, ни к особо тяжким не относятся. Сам Навальный заявлял, что конституция разрешает ему выдвигаться в президенты, а своего брата называл "заложником". Сейчас Навальный отбывает 30 суток ареста. Его обвинили в нарушении правил организации митингов и задержали в день несогласованной акции протеста в центре Москвы 12 июня.