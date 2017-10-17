Погибла мальтийская журналистка, расследовавшая коррупционные схемы Азербайджана

Мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция погибла при взрыве автомобиля в понедельник вечером. Информацию передает euronews.com.

Её машина Peugeot 108 вылетела с дороги, а обломки разлетелись по близлежащему полю. Что стало причиной взрыва – пока неизвестно. Он произошёл на подъезде к городу Биднизе, где жила Галиция.

Две недели тому назад она заявила в полицию о поступивших в её адрес угрозах.

53-летняя журналистка была известна на Мальте критикой властей и смелыми антикоррупционными расследованиями, её блог превосходил по популярности местные газеты. Галиция имела отношение и к так называемому «панамскому досье»: итогом её недавних расследований стала публикация данных, уличающих премьер-министра страны Джозефа Муската и его приближённых в связях с офшорными компаниями, получавшими выплаты от властей Азербайджана.

После этой публикации депутаты Европарламента призвали Муската подать в отставку.

Взрыв машины журналистки мальтийский премьер назвал «варварской атакой» и заявил, что «не успокоится, пока не восторжествует правосудие».