/АРКА/. Регистрация для участия лотерее иммиграционных виз "грин карта" на 2019 год будет проведена повторно из-за технических проблем, сообщает пресс-служба посольства США в Армении. Все те, кто зарегистрировался для участия в лотерее до 18-го октября 2017 года, должны пройти регистрацию еще раз, чтобы подтвердить заявку. "Мы понимаем, что это создает неудобства для тех, кто уже зарегистрировался, тем не менее, для обеспечения целостности процесса, мы вынуждены начать регистрацию заново", - говорится в сообщении. Регистрация для участия в лотерее стартует 18-го октября 2017 года с полудня по восточному летнему времени (21:00 по ереванскому времени) и завершится 22 ноября 2017 года. Участники, подавшие заявки до 18-го октября, не будут участвовать в лотерее. Все зарегистрированные до этого периода участники должны подать повторные заявки. Заявки необходимо заполнить на сайте. Все остальные условия участия в программе остаются неизменными.
Объявлена повторная регистрация для участия в лотерее "грин карта" на 2019 год
- Право - 17 Октября 2017, 11:43