Громкое ограбление филиала крупного банка в центре Еревана раскрыто

Полиция Армении сообщила о раскрытии ограбления филиала Конверсбанка на улице Саят-Нова в Ереване. 9-го октября неизвестный, угрожая в письме управляющему филиалом вышеупомянутого банка, похитил сумму, эквивалентную 200 тыс. драмов и скрылся с места происшествия. По данному факту было возбуждено уголовное дело. "Разбойное нападение было раскрыто, благодаря предпринятым сотрудниками Полиции и Службы национальной безопасности Армении масштабным оперативно-розыскным мероприятиям", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Полиции. Сообщается, что по данному делу задержаны жители Еревана – Давид Григорян(1988 г.р.)., Арсен Григорян(1987 г.р.) и Марат Галстян(1983 г.р.). По подозрению в разбойном нападении разыскивается житель Аштарака Петр Цыганков. Давид Григорян был подвергнут приводу с улицы Чехова спустя пять дней после инцидента. Арсен Григорян и Марат Галстян были доставлены в полицейское отделение из села Мргашат Армавирской области на следующий день после происшествия. В сообщении также отмечается, что в ходе обыска, проведенного в доме Марата Галстяна и сооружениях вспомогательного использования, были обнаружены ружье "ТОЗ" с заводским номером и похожее на автомат "МК" оружие без заводского номера. "В рамках расследуемого дела вновь были проведены обыски в квартире жителя Еревана Ашота Манукяна(1979 г.р.) и сооружениях вспомогательного использования, в ходе которых найдены похожая на коноплю вещество, автомат "АК" с двумя заряженными обоймами, пистолет с надписью "Фортуна" с заряженной обоймой, 50 патронов различных калибров, электроприбор, глушитель для автомата, автомобильные номера, которые, как выяснилось, 29-го октября были украдены с Маштоцкой административной территории. Ашот Манукян задержан", - говорится в сообщении. Сообщается, что найденное направлено на судебно-баллистическую и судебно-химическую экспертизы. Предпринимаются меры, направленные на розыск Петра Цыганкова и поиск украденного. Расследование продолжается. Полиция Армении просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Петра Цыганкова, позвонить по номеру 1-02 или обратиться в ближайший отдел Полиции, гарантируя информатору анонимность.