В центре Москвы застрелили уроженца Армении

В центре Москвы неизвестные расстреляли мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 16 октября. По его словам, 44-летний уроженец Армении выходил из своего автомобиля на Новослободской улице около 8.30 мск в понедельник, когда киллер выпустил в него несколько пуль. «По характеру убийство похоже на заказное», — отметил собеседник издания. Преступник произвел не менее четырех выстрелов в потерпевшего, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя московского управления СК Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.