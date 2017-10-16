Гарант беззакония

«По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит» Николай Гоголь. «Портрет» Нелигитимная власть, которая ничем не отличается от организованной преступной группировки, в очередной раз продемонстрировала полную профессиональную непригодность. Официальный документ за подписью начальника одного из учреждений министерства юстиции раскрыл невероятный по степени абсурдности факт. Оказывается, по «особо секретным оперативным данным», в условиях исправительных учреждений минюста невозможно обеспечить безопасность одного отдельно взятого осужденного. Именно по этой «веской» причине более полугода грубо нарушается его законное право – перевод из «полузакрытого» в «полуоткрытый» режим содержания. Нетрудно догадаться, что речь не об уголовнике и даже не о криминальном авторитете, а об одном из политзаключенных. Точнее – об авторе этих строк, который обязательно доведет дело до европейского суда. Высосанные из пальца уголовные обвинения и преследования, а также пытки по отношению к политическим оппонентам, неряшливо маскируемые идиотскими оправданиями, – обычное дело. Эта методика практикуется еще со времен предшественника нынешнего «гаранта безопасности». Как и прочие эпизоды правовых безобразий, они лежат в основе множества унизительных для нас решений Европейского суда по правам человека и звенят громкими пощечинами в адрес нашей страны. Но с виновников как с гуся вода. Ведь за их преступные действия расплачиваются не они сами, а рядовые граждане, законопослушные налогоплательщики. Вообще, более чем странная ситуация у нас царит не только в сфере правосудия. Все грани государственной ответственности провалены столь очевидно, что попытки отрицать этот факт наводят на мысль о психическом здоровье отрицающих. Плачевное состояние, естественно, сопровождается негативным воздействием на общество в целом, не исключая даже тех, кто не лишен здравомыслия. Взять хотя бы наше медиапространство. Уже который месяц главной темой обсуждения журналистов, обозревателей и авторитетных экспертов остается перспектива политического будущего фигуранта, срок незаконных полномочий которого истекает следующей весной. Можно подумать, что его дальнейшее трудоустройсство – самая судьбоносная проблема общенационального масштаба. При этом никому не приходит в голову, что этот животрепещущий вопрос будут решать не он сам и не возглавляемая им воровская шайка, а совсем другие люди и другие обстоятельства. Догадайтесь с трех раз, о ком и о чем идет речь... Так что, нет у нас никакого гаранта безопасности, никакого «безгрешного» и «несменяемого» лидера. Зато для его преступного окружения и для него самого есть другой надежный фактор. Это – беспрекословная зависимость от России. Она будет поддерживать его, пока он оправдывает себя как необходимый для ее целей в слабой Армении гарант беззакония. Аркадий ВАРДАНЯН