Бюро ПАСЕ призывает исключить Азербайджан из ЕСПЧ

Бюро ПАСЕ призывает как можно скорее исключить Азербайджан из ЕСПЧ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАСЕ. В нем, в частности, отмечено: с учетом того, что Баку продолжает не выполнять вердикт ЕСПЧ по делу «Ильгар Мамедов против Азербайджана», бюро Ассамблеи призывает Высокие договаривающиеся стороны Европейской конвенции по правам человека как можно скорее применить процедуру, предусмотренную по статье 46.4 Конвенции, которая подразумевает исключение Азербайджана из ЕСПЧ. Эксперты отмечают, что это может запустить процедуру исключения Азербайджана из Совета Европы.