Власти Великобритании выяснили, что за кибератакой на парламент стоял Иран

Власти Великобритании пришли к выводу, что за происшедшей в июне кибератакой на парламент стоял Иран. По информации Telegraph, ссылающейся на свои источники, к такому выводу пришла британская разведка. Мотив предполагаемых злоумышленников неизвестен, однако эксперты предположили, что это могло быть выгодным для ВС Ирана, которые, по их мнению, хотели бы подорвать сделку по атому и продолжить развитие программы вооружений. Инцидент произошел в июне. Компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке, которая длилась 12 часов и затронула почтовые аккаунты до 90 членов палаты общин британского парламента. Эта сеть используется каждым депутатом, включая премьер-министра Терезу Мэй и министров ее кабинета.