Райффайзенбанк эвакуировал все отделения в России

Все отделения Райффайзенбанка в России эвакуированы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве - это 179 офисов и около 8 тыс. сотрудников. В сообщении банка отмечается, что сообщение о бомбе не содержало указаний на то, в каком именно подразделении банка оно заложен. «Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр», - говорится в сообщении банка. В Райффайзенбанке заверили, что намерены завершить проверку офисов в кратчайшие сроки, но тех пор отделения банка и call-центр будут недоступны. Как рассказал РБК сотрудников одного из эвакуированных офисов банка, в колл-центр около 15:20 мск поступил звонок, что одно из отделений заминировано после чего всех сотрудников вывели на улицу.

