Иракская армия начала операцию против курдов в Киркуке

Иракская армия начала военную операцию против курдов в провинции Киркук. Багдад намерен отвоевать у них позиции, утраченные три года назад в боестолкновениях с бойцами курдского народного ополчения пешмерга, сообщил в пятницу, 13 октября, иракский генерал агентству AFP. Власти Иракского Курдистана отдали приказ о перебросе в район города Киркук 6 тысяч бойцов пешмерга. "Есть угроза со стороны иракской армии, которая, как предполагается, подтянула войска к Киркуку и может атаковать его. Однако я не думаю, что это будет легко для них", - цитирует "Интерфакс" заявление вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула, с которым он выступил в эфире курдского телеканала "Рудау". Курды намерены обороняться "любой ценой" Ранее администрация курдской автономии на севере Ирака ввела в боевую готовность своих свои подразделения. Курды намерены "любой ценой" защитить контролируемые ей позиции, заявил представитель автономии. Богатая нефтью провинция Киркук, не входящая в состав Иракского Курдистана, является одной из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков "Исламского государства" большую часть этого региона контролируют бойцы пешмерга. В конце сентября курды, несмотря на протесты Багдада и критику международного сообщества, провели референдум о независимости. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук. Почти 93 процента участников референдума проголосовали за независимость Иракского Курдистана от Ирака.