В городе Чамбарак пропал местный житель. Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе МЧС Армении, 12 октября в 20:04 к ним поступила информация о том, что на одном из участков поля близ города Чамбарак Гегаркуникской области пропал пастух. На место происшествия отправилась оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Выяснилось, что пропал 29-летний житель Чамбарака Х.К., который не вернулся с поля, где пас скотину. В поисковых работах приняли участие 25 спасателей, 9 полицейских и жители города. Из-за темноты и тумана ночью в 01:30 поисковые работы временно были прекращены, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Армении пропал пастух
- Право - 13 Октября 2017, 12:49