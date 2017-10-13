Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил на Армению штраф в размере 12,000 евро, обвинив власти в нарушении прав группы заявителей, идентифицирующих себя как Свидетелей Иеговы. Четыре гражданина Армении (Артур Адян, Гарегин Аветисян, Арутюн Хачатрян и Ваагн Маргарян 6 декабря 2011 года) подали иск в Европейский суд против Республики Армения в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцы жаловались в ЕСПЧ, что их приговоры противоречат закону и заключение основывалось на стереотипных аргументах судов. В мае и июне 2011 года они были призваны на военную службу, но не явились, и вместо этого направили письма местным структурам ВС и региональной прокуратуре, отказавшись нести военную или альтернативную службу. Истцы заявили, что они Свидетели Иеговы и отметили, что, изучив Закон об альтернативной службе, они пришли к выводу, что по европейским стандартам предлагаемая служба не носила по-настоящему гражданский характер, поскольку она контролировалась военными властями. Истцы были признаны виновными. В 2012 году Апелляционный суд объявил их последующие жалобы неприемлемыми. После проведения 26-27 месяцев в тюрьме, они были амнистированы в 2013 году, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
ЕСПЧ оштрафовал Армению на 12,000 евро по иску Свидетелей Иеговы
- Право - 13 Октября 2017, 10:24