Россия усилит контроль за поставками овощей из Армении, Азербайджана и Белоруссии

Россельхознадзор усиливает контроль за ввозом плодоовощной продукции, в частности, томатов из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи с участившимися попытками поставок запрещенной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Россельхознадзор проводит сравнительный анализ объемов ввоза продукции растительного происхождения, поступающей на территорию ряда государств. В последнее время наблюдается резкое увеличение импорта запрещенной для ввоза в РФ продукции в Армению, Азербайджан и Белоруссию, отмечает ведомство. Оттуда запрещенную продукцию в дальнейшем пытаются ввезти в Россию, выдавая за товары, произведенные в этих государствах. "В целях исключения возможности ввоза запрещенной продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации, Россельхознадзор проинформировал уполномоченные органы перечисленных стран о необходимости указания на тарных этикетках (маркировке), содержащихся на каждой упаковочной единице с томатами, информации о наименовании производителя с точным адресом. Партии томатов, ввозимые на территорию Российской Федерации и не содержащие такой информации, будут задерживаться до выяснения места производства", — говорится в сообщении. Российские власти неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта, в частности, из Белоруссии, Армении и Азербайджана.