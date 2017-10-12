Министр выступает против привлечения судей к ответственности за проигранные в Европейском суде дела

Радио Азатутюн По данным на сентябрь этого года, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже вынес против Республики Армения приговоры с компенсацией более чем в 44 тысяч евро. В прошлом году на госбюджет было возложено обязательство на сумму более чем 143 тысячи евро по искам, поданным в страсбургский суд против правосудия Армении. Тем не менее, министр юстиции Армении Давид Арутюнян выступает категорически против того, чтобы армянские судьи, которые, фактически, вынесли незаконные приговоры, были привлечены к ответственности, а не налогоплательщики платили за их ошибки. «Особенность, философия судебной власти как раз состоит в том, что судья не должен платить из своего кармана. В стране создается трёхуровневая судебная система с соответствующими процессами, которые должны сделать все для осуществления надлежащего правосудия, - пояснил свою точку зрения министр. - И если в этой системе есть ошибка, ответственным в первую очередь является не судья, а страна. И поэтому страна предпринимает шаги для обеспечения более качественного правосудия». Адвокаты «Хельсинкской ассоциации», подавшие в Европейский суд по правам человека многочисленные иски, с недоумением восприняли слова Давида Арутюняна. Адвокат Нина Карапетянц в принципе не против того, чтобы решения Европейского суда компенсировались из государственного бюджета, но с условием, что то же государство также даст оценку незаконным действиям судьи. «Почему народ должен платить за очевидные незаконные действия судьи, в случае, когда эти действия преднамеренные и содержат коррупционные риски? - спрашивает она и замечает: - В нормальной стране было бы правильно, что мы платим из госбюджета, если доверяем суду. Но поскольку повсеместно распространено недоверие к судебной системе...». По словам адвоката Араика Папикяна, гражданин Армении дважды платит за правосудие. «В первый раз мы платим за несостоявшееся правосудие, во второй раз платим налоги, чтобы для исправления ошибки судьи лицу была выплачена компенсация», - пояснил адвокат. Адвокат Армине Фанян согласна с Давидом Арутюняном в том, что суд – это государство, недопустимо, чтобы судья лично платил за свою ошибку. «Должен быть поставлен вопрос продолжения пребывания этих судей на своих постах. А во многих случаях, поскольку ими выносятся явно незаконные судебные акты, также должен быть поднят вопрос их привлечения к уголовной ответственности. У нас нет ни одного судьи, осужденного за это. Является ли это показателем того, что мы правовое государство и наши суды не выносят явно незаконных судебных актов? Конечно, нет. Это просто атмосфера вседозволенности», - считает Фанян. Более того, после нашумевших вердиктов Европейского суда армянские судьи даже не были уволены. Только по делу Матагиса в прошлом году из госбюджета было выплачено 50 тысяч евро подавшим иск бывшим солдатам. Также в европейской инстанции были удовлетворены иски политических деятелей. В 2012 году государству пришлось заплатить 6000 евро оппозиционеру Жирайру Сефиляну за то, что он почти два года был лишен свободы.