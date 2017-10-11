В Турции судят немецкую журналистку Месале Толу

В Турции в среду, 11 октября, начался судебный процесс по делу немецкой журналистки и переводчицы Месале Толу (Mesale Tolu). Турецкие власти обвиняют ее в террористической пропаганде и членстве в террористической организации. В качестве фигурантов по этому делу проходят еще 17 человек. Следствие считает, что все обвиняемые являются членами Марксистско-ленинской коммунистической партии - запрещенной в Турции левоэкстремистской повстанческой организации. По словам адвоката Толу, ее подзащитной может грозить до 20 лет тюремного заключения. Процесс будет проходить в здании суда, находящегося напротив тюрьмы Силиври в 80 километрах к западу от Стамбула. Упреки правительству Германии 33-летняя Месале Толу работала в левом информационном агентстве Etha, закрытом правительственным декретом. Бойцы турецкого спецназа задержали Толу 30 апреля, взяв штурмом ее квартиру. У журналистки два гражданства - немецкое и турецкое. Отец Месале Толу в интервью агентству dpa обвинил правительство Германии в бездействии. По его словам, в ходе предвыборной кампании в ФРГ о немецких гражданах, находящихся в заключении в Турции, говорили едва ли не каждый день, а после выборов власти страны забыли о них. Правительство ФРГ потребовало освободить Месале Толу и еще по меньшей мере десять немецких граждан, которым предъявлены политически мотивированные обвинения. В их числе - корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner).