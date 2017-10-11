Шесть человек, в том числе руководящие сотрудники УИУ “Ванадзор”, задержаны в Армении по подозрению во взяточничестве

Шесть человек, в том числе начальник уголовно-исполнительного учреждения “Ванадзор”, задержаны по подозрению в вымогательстве и получении взятки, злоупотреблении должностным положением, а также пособничестве в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении. "В результате следственных действий, проведенных следователями ССС Армении по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 308, пункту 2 части статьи 311 и части 1 статьи 312 УК РА, было добыто достаточно доказательств того, что начальник УИУ “Ванадзор” Геворк Мкртчян, его заместитель Андраник Туманян, руководитель оперативного отдела Рубен Киракосян, ответственные дежурные Артак Парсамян и Эдвард Карян, а также другие должностные лица, осуществляющие особую госслужбу, в течение 2017 года по предварительному сговору вымогали у отбывающих наказание в УИУ “Ванадзор” осужденных и получали в качестве взятки различные денежные суммы. В обмен на это осужденные могли беспрепятственно заходить в разные камеры, играть в карты, употреблять наркотики, провозить в УИУ запрещенные предметы и обладали другими привилегиями на совершение незаконных действий", - отмечается в сообщение.