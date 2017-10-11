Резолюция ПАСЕ осуждает подавление прав человека в Азербайджане

ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую подавление прав и свобод человека в Азербайджане. В резолюции, озаглавленной «Функционирование демократических институтов в Азербайджане», Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу сообщений о проблеме произвольного применения уголовного законодательства в целях ограничения свободы выражения мнений, что было подчеркнуто Комитетом министров в рамках надзора за решениями Европейского суда по правам человека. Делегаты также высказали обеспокоенность в связи с утверждениями об ограничениях деятельности внепарламентской оппозиции и ограничений, налагаемых на свободу собраний. Делегаты призвали Азербайджан незамедлительно обеспечить полное выполнение решений Европейского суда по правам человека, освободить политических заключенных, создать условия, позволяющие журналистам свободно выполнять свою работу, и в дальнейшем внести поправки в правовые рамки функционирования и финансирования организаций гражданского общества, с тем, чтобы привести его в полное соответствие со стандартами Совета Европы.