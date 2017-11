Суд в Турции приговорил журналистку издания The Wall Street Journal к двум годам тюрьмы

Турецкий суд заочно приговорил журналистку американского издания The Wall Street Journal Айлу Албайрак к двум годам и одному месяцу лишения свободы за пропаганду в интересах Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщила WSJ на своем сайте. Согласно заявлению издания, судебное разбирательство в Турции в отношении Албайрак началось после публикации 19 августа 2015 года в этой американской газете статьи, посвященной конфликту служб безопасности и РПК в городе Силопи провинции Ширнак. В материале, к которому прилагалось видео, содержались интервью с местными мэром, жителями, представителями правительства Турции и молодежной организации, называющей себя крылом РПК. В апреле 2016 года прокуратура на юго-востоке страны выдвинула против журналистки официальные обвинения в нарушении законов в области противодействия терроризму. "Это были необоснованное уголовное обвинение и крайне не соответствовавший [деянию] приговор, который неверно выделил [среди прочих] сбалансированный репортаж The Wall Street Journal, - заявил главный редактор издания Джерард Бейкер. Он считает, что "единственным назначением этой статьи было предоставление объективного и независимого отчета о событиях в Турции", "в этом смысле материал удался". "С учетом сегодняшней обстановки в Турции этот возмутительный приговор не должен был стать сюрпризом для меня, однако он таковым стал", - отметила Албайрак, которая имеет гражданство Финляндии и Турции. Как пишет The Wall Street Journal, журналистка намерена опротестовать приговор.