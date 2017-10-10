Стали известны новые подробности ограбления одного из филиалов крупного банка в центре Еревана

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 10 Октября 2017, 14:39
ИА “ФактИнфо” стали известны новые подробности ограбления одного из филиалов “Конверс банка” в центре Еревана. Требование о выдаче денег, содержащее угрозы подрыва банка, было представлено в письменном виде.

Злоумышленник проник в кабинет управляющего под предлогом заключения крупной сделки, договоренность по которой была достигнута ранее.

По сведениям “ФактИнфо”, за несколько дней до этого инцидента некий гражданин посетил банк и предварительно договорился об обмене  суммы в размере 60 тыс. долларов США.

В день, когда была достигнута договоренность, гражданин зашел в кабинет управляющего якобы для заключения сделки, и, угрожая в письме взорвать банк, потребовал отдать ему всю наличность, которая имеется в несгораемом сейфе в кабинете управляющего.

Преступник, по всей видимости, знал, что сумма хранится в кабинете управляющего.

Злоумышленник потребовал, чтобы управляющий вышел с ним из помещения, чтобы спокойно скрыться с места происшествия с похищенной суммой.

Как сообщила ранее пресс-служба СК Армении, по предварительным подсчетам,  была украдена наличность в разных валютах, эквивалентная 95.750.000 драмов.

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