Стали известны новые подробности ограбления одного из филиалов крупного банка в центре Еревана

ИА “ФактИнфо” стали известны новые подробности ограбления одного из филиалов “Конверс банка” в центре Еревана. Требование о выдаче денег, содержащее угрозы подрыва банка, было представлено в письменном виде. Злоумышленник проник в кабинет управляющего под предлогом заключения крупной сделки, договоренность по которой была достигнута ранее. По сведениям “ФактИнфо”, за несколько дней до этого инцидента некий гражданин посетил банк и предварительно договорился об обмене суммы в размере 60 тыс. долларов США. В день, когда была достигнута договоренность, гражданин зашел в кабинет управляющего якобы для заключения сделки, и, угрожая в письме взорвать банк, потребовал отдать ему всю наличность, которая имеется в несгораемом сейфе в кабинете управляющего. Преступник, по всей видимости, знал, что сумма хранится в кабинете управляющего. Злоумышленник потребовал, чтобы управляющий вышел с ним из помещения, чтобы спокойно скрыться с места происшествия с похищенной суммой. Как сообщила ранее пресс-служба СК Армении, по предварительным подсчетам, была украдена наличность в разных валютах, эквивалентная 95.750.000 драмов.