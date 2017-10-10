Начальник тюрьмы в Армении задержан по подозрению в получении взяток от осужденных

Служба национальной безопасности Армении раскрыла случаи вымогательства и получения начальником уголовно-исполнительного учреждения “Ванадзор”, руководителем оперативного отдела и другими сотрудниками взяток от осужденных, содержащихся в УИУ, совершенных в 2017 году по предварительному сговору. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в связи с указанными случаями, следственным управлением СНБ РА было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 2 частью 3 статьи 311 и частью 1 статьи 312 УК РА, которое Генпрокуратура направила в Специальную следственную службу для продолжения расследования. “В ходе предварительного следствия было добыто достаточно доказательств того, то начальник УИУ “Ванадзор”, руководитель оперативного отдела и другие сотрудники в течение 2017 года в корыстных целях и с использованием своего должностного положения вопреки интересам службы п предварительному сговору периодически требовали от содержащихся в вышеупомянутом УИУ осужденных и получали в качестве взятки денежные суммы в различных размерах”, - говорится в сообщении. По подозрению в получении взятки задержан начальник УИУ “Ванадзор”, руководитель оперативного отдела и взяткодатель. По уголовному делу проводится множество неотложных следственных действий. Предварительное следствие продолжается.