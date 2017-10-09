СК Армении сообщил подробности разбойного нападения на филиал крупного банка в Ереване

Следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на управляющего филиалом банка ЗАО “Конверс банк”. Как сообщает пресс-служба СК, утром 9-го октября 2017 года поступило сообщение о том, что из филиала ЗАО “Конверс банк”, действующего на улице Саят-Нова в Ереване, украли денежную сумму в особо крупном размере. На место немедленно отправилась оперативно-следственная группа. По предварительным данным, 9 октября, примерно в 11:00 предполагаемый преступник, угрожая управляющему банком применением опасного для жизни насилия, а именно осуществлением взрыва в банке, потребовал от последнего и похитил денежную сумму в особо крупном размере. По предварительным подсчетам, была украдена наличность в разных валютах, эквивалентная 95.750.000 драмов. По данному факту следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления СК РА по Еревану возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части 3 статьи 175(разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА. "Предпринимаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, обнаружение предполагаемого преступника. Произведен осмотр места происшествия. Исходя из интересов следствия, иные подробности на данном этапе расследования не подлежат разглашению", - отмечается в сообщении.