По факту воспрепятствования работе журналиста возбуждено уголовное дело – Генпрокуратура Армении

По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста информационного сайта «Аrmday.am» Пайлака Фаградяна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральнй прокуратуры Армении. 7-го октября П. Фаградян сообщил в Ехегнадзорское отделение Полиции РА о том, что в тот же день, около 11:00 в медцентре общины Шатин Вайоцдзорской области в ходе исполнения им своих профессиональных обязанностей директор того же медцентра З. М., его сестра, которая работает медсестрой в клинике, а также руководитель общины Караглух А. С. препятствовали его работе: пытались отобрать у него видеокамеру, а также в течение 9 минут удерживали его взаперти в одной из палат медучреждения с тем, чтобы удалить содержимое носителя. С учетом того, что в подготавливаемых материалах содержатся признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, в прокуратуре Вайоцдзорской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164(воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РА. Пайлак Фаградян признан потерпевшим. Уголовное дело направлено в следственное управление Следственного комитета РА по Вайодзорской области для проведения предварительного расследования и установления обстоятельств инцидента.