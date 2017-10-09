По факту воспрепятствования работе журналиста возбуждено уголовное дело – Генпрокуратура Армении

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 09 Октября 2017, 14:29
По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста  информационного сайта «Аrmday.am» Пайлака Фаградяна возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генеральнй прокуратуры Армении.

7-го октября П. Фаградян сообщил в Ехегнадзорское отделение Полиции РА о том, что в тот же день, около 11:00 в медцентре общины Шатин Вайоцдзорской области в ходе исполнения им своих профессиональных обязанностей директор того же медцентра З. М., его сестра, которая работает медсестрой в клинике, а также руководитель общины Караглух А. С. препятствовали его работе: пытались отобрать у него видеокамеру, а также в течение 9 минут удерживали его взаперти в одной из палат медучреждения с тем, чтобы удалить содержимое носителя.

С учетом того, что в подготавливаемых материалах содержатся признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, в прокуратуре Вайоцдзорской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 164(воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РА. Пайлак Фаградян признан потерпевшим.

Уголовное дело направлено в следственное управление Следственного комитета РА по Вайодзорской области для проведения предварительного расследования и установления обстоятельств инцидента.

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