Тело пожилого мужчины обнаружено в сгоревшем доме в центре Еревана

Пожар вспыхнул ранним утром в одной квартир, расположенных на третьем этаже здания №68 на проспекте Баграмяна в центре Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении. Пожар был локализован в 07:41, потушен - в 07:50. В квартире №47 на втором этаже сгорели спальня площадью 20 кв.м и кухня площадью 6 кв.м с мебелью, поврежден балкон (2 кв.м), а также три деревянных оконных рамы и занавеси в доме №50 на третьем этаже. В квартире, на кровати было обнаружено Р. Г.(1940 года рождения), которого еще до прибытия спасателей вытащили из дома. В результате пожара пострадал А. О., которому на месте врачи оказали помощь.