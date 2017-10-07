Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве во внутренние дела Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил власти соседнего Казахстана во вмешательстве во внутренние дела республики, в частности в процесс выборов президента Киргизии, которые пройдут 15 октября. Президентский срок Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской Социал-демократической партии страны Сооронбая Жээнбекова, которого называют преемником Атамбаева, является экс-премьер страны Омурбек Бабанов. В конце сентября между Киргизией и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке "повлиять на выбор народа" и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Назарбаев также ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер "не выступал в пользу поддержки какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызской Республики".