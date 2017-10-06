Взломы смартфонов: солдаты НАТО подозревают Россию

Обеспокоенность у представителей США и НАТО вызвали сообщения о том, что войска Североатлантического альянса, расположенные в странах Балтии и Польше, подверглись кибератакам. Целью нападений, по данным издания The Wall Street Journal (WSJ), стали мобильные телефоны военнослужащих, из которых неизвестные злоумышленники украли личную информацию. Кто взломал смартфоны Обвинения в краже данных военнослужащие НАТО адресуют России, уверяя, что для атак используются дорогостоящие дроны с системой наблюдения, а также скрытые антенны - оборудование, которым едва ли смогли пользоваться любители. Журналисты WSJ поговорили с одним из военнослужащих, чей мобильный телефон был взломан. Он сообщил, что имел контакт с человеком, которого считает агентом российской разведки и который утверждал, что владеет персональными данными солдата НАТО. Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, выступая в штаб-квартире альянса, заявила: "Мы определенно займемся этим вопросом". Другой собеседник WSJ, подполковник армии США Кристофер Л'Эру, рассказал, что опасается слежки россиян за его перемещениями, которую они осуществляют с помощью взломанного смартфона. "Мы уже сталкивались с попытками негативно повлиять на наши войска, но личный состав подготовлен к выполнению поставленных задач, несмотря на эти гибридные вызовы", - сказал DW представитель НАТО, не уполномоченный делать официальные заявления. "Все необходимые меры", по его словам, приняты для "защиты сотрудников миссии" альянса в Восточной Европе. Личный состав призвали быть бдительным, в том числе в интернете. Ничего нового - просто новая реальность Попытки взлома интернет-соединений и смартфонов с целью влияния на личный состав войск происходили и ранее, их не назовешь неожиданностью для НАТО, говорят эксперты. О том, что активность в социальных сетях способна сделать военнослужащих легкой добычей для зарубежных разведок, регулярно говорят страны-члены альянса. Власти Литвы относятся к тем, кто особенно интенсивно обучает войска безопасному использованию интернета. "Военнослужащие армии Литвы осведомлены о возможных рисках и угрозах, исходящих от использования интернета и социальных сетей, и относятся к ним очень серьезно", - заявили DW в пресс-службе литовского министерства обороны. Каждый литовский солдат регулярно получает информацию о требованиях к информационной безопасности. Аналитик из американского фонда German Marshall Fund в Брюсселе Бруно Лете говорит, что у него такие сообщения особой тревоги не вызывают. "С перспективы непосредственного ведения военных действий, такие попытки (взлома. - Ред.) легко нейтрализовать", - полагает он. Достаточно просто приказать войскам не брать с собой свои смартфоны на учения, операции или иные миссии. На кибервойне все средства хороши Но такие инциденты, по словам Лете, являются важным свидетельством того, насколько активно российские вооруженные силы интегрируют "цифровые методы и методы кибервойны в концепцию конвенциональной обороны и стратегию собственной безопасности". НАТО не должна отставать, считает Лете. Несмотря на то, что сдерживание кибератак считается приоритетом альянса, и киберпространство официально признано еще одним полем противостояния, альянс остается пока в роли того, "кто вынужден реагировать", говорит аналитик. Большую обеспокоенность вызвали новые сведения у бывшего офицера-разведчика армии Нидерландов Джо Шеноуди, который работает ведущим кибераналитиком в телекоммуникационной компании Verizon, прежде всего, из-за методов ведения киберопераций. "Кажется очевидным, что Россия использует добытые разведданные, отправляя людей в целях "социальной инженерии", то есть, пытаясь узнать у тех, чьи данные были взломаны, еще больше информации или разведданных, чем если бы они смогли получить, сидя за клавиатурой в Москве". "Социальная инженерия" - новая угроза Самую большую угрозу, по мнению Шеноуди, представляет, как он выразился, именно "социальная инженерия": "У военнослужащих НАТО тоже есть личная жизнь, но россияне стараются эксплуатировать любую информацию, лишь бы добиться своего". Проблема, по словам Шеноуди, заключается в том, что, несмотря на тренинги и регулярные предупреждения, многие военнослужащие до сих пор "невероятно беззаботны" и, даже находясь в небезопасной обстановке, продолжают вести привычную интернет-жизнь: свободно делиться данными о своем местоположении, скачивать мобильные приложения и так далее. Это, говорит аналитик Verizon, открывает поле для сбора важных разведданных, с одной стороны: "Противник может наблюдать за любыми перемещениями, за учениями". С другой стороны, взлом позволяет манипулировать жертвой: "Вам могут отправить неточные данные GPS или ложные СМС". К тому же, получив сведения из социальных сетей, продолжать следить за кем-то в реальности - уже несложная задача. "Все это мы уже видели на Украине, начиная с 2014 года", - сказал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Эстония считается первой жертвой "кибервойны" - в 2007 году страна оказалась на некоторое время парализованной, как считается в результате действия российской стороны. "Теперь очередь НАТО", - заключил он.