Суд в России приговорил вора «в законе» Арсенa Ереванскoго к трем с половиной годам заключения

Судья Боровского горсуда Калужской области Павел Толоконников 27 сентября признал 40-летнего вора «в законе» Арсена Мкртчяна, более известного в криминальной среде как Арсен Ереванский, виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм». Как пишет издание, Арсен, находившийся во время следствия под домашним арестом, в зале суда был взят под стражу. По свидетельствам очевидцев, приговор к реальному сроку стал для подсудимого полной неожиданностью. По данным СМИ, ранее подмосковная полиция трижды пыталась посадить Арсена Мкртчяна: впервые за разбой, похищение человека и хранение оружия и наркотиков в 2008 году и дважды за хранение наркотиков в 2009-м (от пагубной зависимости Арсен не отказался даже в стенах изолятора). Однако все три эпизода криминальной деятельности Мкртчяна были развалены в судах. После этого Арсен перебрался от назойливых полицейских из Подмосковья в Калужскую область, которую вскоре окрестили его заповедником. Информагентство напоминает, что в январе этого года оперативники главка МВД РФ снова попытались усадить непотопляемого племянника Кндо на скамью подсудимых. В то, что Арсена отправят за решетку, особенно после того, как ему был назначен домашний арест (мера, имеющая в судебной практике воров «в законе» единичные случаи) не верили даже самые прожженные скептики. К своим сорока годам Арсен, еще не бывавший на зоне, уже имеет вид настоящего «крестного отца»: помимо обязательной трости в арсенале подручных средств его опорно-двигательного аппарата - инвалидная коляска, для которой в местах его частого посещения, как в кафе его родственника «Ганзак», где его и задержали, оборудован пандус. Возможно, если в суде высшей инстанции не произойдет чуда, сотрудникам исполнительной системы стоит подыскать для Арсена нормальную инвалидную зону.