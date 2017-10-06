Начальник ереванского УИУ “Вардашен” освобожден от занимаемой должности

  • Lragir.am
  • Право - 06 Октября 2017, 13:35
Начальник уголовно-исполнительного учреждения “Вардашен” Министерства юстиции Армении Оганес Акопджанян 3-го октября был освобожден от занимаемой должности. Об этом корреспонденту “ФактИнфо” сообщили в отделе по связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений МЮ РА.

Оганес Акопджанян покинул пост, согласно собственному заявлению. В настоящее время обязанности начальника УИУ возложены на заместителя.

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