Начальник ереванского УИУ “Вардашен” освобожден от занимаемой должности

Начальник уголовно-исполнительного учреждения “Вардашен” Министерства юстиции Армении Оганес Акопджанян 3-го октября был освобожден от занимаемой должности. Об этом корреспонденту “ФактИнфо” сообщили в отделе по связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений МЮ РА. Оганес Акопджанян покинул пост, согласно собственному заявлению. В настоящее время обязанности начальника УИУ возложены на заместителя.