СК Армении выясняет обстоятельства похищения новорожденного ребенка в Ереване

В Следственном отделе по административным районам Ачапняк и Давиташен следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту похищения новорожденного ребенка. Подробности представляет пресс-служба СК Армении. Согласно информации, 26 сентября от гражданки в Вагаршапаптский отдел полиции поступило сообщение о том, что 3 апреля с прилегающей к республиканскому роддому Еревана территории неизвестные лица похитили ее ребенка, рожденного 30 марта 2017 года и находившегося в салоне случайного такси, и увезли в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 131 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РА. Отмечается также, что предпринимаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление указанных в сообщении матери новорожденного ребенка обстоятельств и обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования.